Obsidian и Xbox показали расширенный геймплей Avowed

Obsidian Entertainment и Xbox представили расширенный геймплейный ролик ролевой игры Avowed. Он содержит как уже знакомые кадры, которые можно было увидеть на недавнем Developer_Direct, так и совершенно новые. Кстати, по словам разработчиков, показанный на видео контент, включая локацию и задание, является опциональным.

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Подход Obsidian — «ваш мир, ваш путь». Avowed предложит игрокам по-настоящему личное путешествие со свободой выбора и последствиями. И речь идёт не только о повествовании, но и о сражениях, где можно экспериментировать со снаряжением и навыками.

В игре можно сочетать разные способности и при этом не быть ограниченным каким-то одним классом. Кроме того, авторы реализовали комплексную систему элементов, которые можно комбинировать для более эффективной расправы над противником.

Разработчики также напомнили о компаньонах в Avowed. Они присоединяются к протагонисту по личным причинам и имеют тесные связи с отдельными регионами Живых земель. Уже подтверждённых персонажей, Кая и Джатту, можно увидеть в ролике. Первый выполнял в бою роль танка, а вторая поддерживала здоровье группы.