Продажи Palworld уже превысили 6 млн копий

Новый день — новый миллион проданных копий выживалки Palworld. Разработчики объявили, что тираж игры превысил 6 млн копий. Буквально сутки назад авторы сообщали о 5 млн проданных копий.

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Темпы продаж тайтла растут с бешеной скоростью. Таких результатов проекту удалось добиться через четыре дня с момента выхода в раннем доступе.

В Palworld геймерам нужно собирать существ, палов, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Можно, к примеру, снабдить палов оружием и устраивать рейды.