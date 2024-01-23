Близняшку из Atomic Heart воссоздали в полный рост — 268 сантиметров счастья
Пользователь портала Pikabu с ником legioncmc создал копию Близняшки из Atomic Heart в полный рост, воспользовавшись официальными размерами героини шутера от студии Mundfish.
Высота роботессы составялет 268 сантиметров, а ее вес — 35 кг. При этом подставка для статуи весит 30 кг. Близняшка создавалась с помощью напечатанных на 3D-пртинтере деталей и ручной нарезки.
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Фанат Atomic Heart отметил, что создал статую Близняшки в единичном экземпляре для себя и не собирается ее продавать.
Разместил у себя в офисе. Только для себя. Кто знает — придет.
6 февраля 2024 года выйдет второе сюжетное дополнение для Atomic Heart под названием «Узник Лимбо». Данное DLC продолжит одну из концовок оригинальной игры, а также введет новое оружие и способности.