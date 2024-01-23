Riot Games сократит 11% штата и закроет подразделение одиночных игр

«На протяжении большей части нашей истории нам удавалось избегать подобных дней, но это решение имеет решающее значение для будущего Riot. Это сделано не для того, чтобы успокоить акционеров или увеличить квартальную прибыль — это необходимость. За последние несколько лет, когда численность персонала Riot увеличилась более чем вдвое, мы распределили наши усилия по всем проектам, не поняв, что нужно именно игрокам».