Продажи Palworld превысили 5 млн копий

Вряд ли у кого-то ещё остались сомнения в том, что хайповая Palworld будет плохо продаваться. Разработчики сообщили в социальных сетях, что тираж игры с момента релиза в раннем доступе 19 января превысил 5 млн копий.

В Palworld геймерам необходимо собирать существ, которые очень смахивают на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать их к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Проект получил более 38 тысяч отзывов в Steam, причём 93% из них — положительные. Не громко будет сказано, но весь мир действительно сошёл с ума от Palworld.