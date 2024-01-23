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Apple Watch лишат еще одной функции

Apple Watch лишат еще одной функции
© Lenta.ru

Компания Apple может убрать из будущих умных часов запланированную функцию. Об этом сообщает издание TechRadar.

Журналисты медиа сослались на отчет инсайдера Марка Гурмана, который выяснил, что публичный патентный спор Apple с фирмой Masimo может иметь глубокие последствия для IT-гиганта. Гурман считает, что будущие Apple Watch лишат функции мониторинга апноэ во сне.

По информации аналитика, данная опция в том числе базируется на функции определения уровня крови в кислороде. Однако Apple не может использовать пульсоксиметр в своих часах, так как ее обвиняют в нарушении соответствующего патента.

Авторы TechRadar отметили, что данная функция была запланирована в Apple Watch X — юбилейных смарт-часах бренда, выпуск которых должен состояться осенью 2024 года. Есть вероятность, что компания найдет выход из ситуации, однако у Apple осталось слишком мало времени до релиза устройства. «Это не было бы проблемой, если бы Apple смогла быстро разрешить патентный спор с Masimo. Но на данный момент это маловероятно», — заключили журналисты.

С 18 января корпорация Apple начала продажи умных часов без пульсоксиметра — на фоне разбирательств, связанных с нарушением патентов. На Apple Watch американских пользователей, приобретенных до 18 января, пульсоксиметр продолжит работу.

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