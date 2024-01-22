Авторы Suicide Squad Kill the Justice League объявили о прибытии Джокера

Rocksteady выпустила специальное видео, посвящённое пострелизному контенту для боевика Suicide Squad: Kill The Justice League. И в нём подтвердила, что в марте будет запущен первый сезон бесплатного контента для игры. А поскольку темой каждого сезона станет персонаж из вселенной DC, первый сезон пройдёт под знаком Джокера.

© Suicide Squad Kill the Justice League

Джокер в Kill the Justice League, как и сообщалось ранее, будет обладать уникальными способностями передвижения и оружием: с помощью зонтика с ракетным двигателем он сможет перемещаться по открытому миру.

Вместе с Джокером в первом сезоне пост-релизных дополнений появятся:

его тематическое окружение;

два игровых эпизода с миссиями, побочными занятиями и крепостями;

новые враги и бои с боссами;

дополнительное снаряжение и оружие;

дополнительный контент про Загадочника.

Геймплейные дополнения будут бесплатными, боевой пропуск не планируется, и лишь косметические предметы придётся покупать. В будущих сезонах игрокам обещают трёх новых играбельных персонажей с собственными окружениями, новое оружие, тематические наборы снаряжения, мероприятия, обновления и многое другое.