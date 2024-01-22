В России создали адаптер, позволяющий «удобно» пиратить игры с Nintendo Switch

Российская компания Mig Switch анонсировала одноименное устройство, позволяющее значительно упростить процесс пиратства игр на Nintendo Switch.

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Устройство MIG-Switch представляет из себя адаптер для microSD-карт, выглядящий как обычный игровой картридж для консоли Nintendo. При этом на устройство можно легко записывать пиратские копии игр — консоль воспримет их как лицензионный картридж.

Производители устройства подчеркивают, что MIG-Switch работает на любой версии консоли, независимо от прошивки. Кроме того, она не требует дополнительного программного обеспечения или вмешательства в техническую составляющую Switch. Разработчики устройства также утверждают, что работа MIG-Switch не может быть отслежена и заблокирована со стороны Nintendo.

При этом официальное предназначение MIG-Switch — создание резервных копий игр с лицензионных картриджей для законопослушных пользователей. Это означает, что у пиратов всё же есть шанс получить блокировку учётной записи за использование устройства — если два разных пользователя одновременно запустят скопированную с одного лицензионного картриджа игру, это станет нарушением лицензии Nintendo и, скорее всего, сразу приведет к блокировке.

Отметим, что устройство не одобрено и не лицензировано самой компанией Nintendo. Как напоминают разработчики устройства, пользователям следует задокументировать легальность создания копий приобретенных ранее лицензионных картриджей, чтобы избежать возможной блокировки за использование MIG-Switch. Кроме того, сами производители устройства не одобряют и не поддерживают использование приспособления в целях пиратства игр.