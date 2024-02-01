Что мы знаем о Hollow Knight: Silksong — главном инди-долгострое года

Наступил 2024 год — а Silksong так и не вышла. Продолжение нашумевшего инди-хита Hollow Knight неизбежно попадает в списки самых ожидаемых игр с самого момента своего анонса, но информации об игре все еще мало. Портал PC Gamer рассказал, что известно о Hollow Knight: Silksong на данный момент.

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Дата релиза Hollow Knight: Silksong

Silksong по-прежнему не имеет даты релиза. Многие надеялись, что игра выйдет в первой половине 2023 года, т.к. проект засветился на презентации Xbox и Bethesda в июне 2022. Обычно на этих мероприятиях появляются только те игры, что выйдут в релиз в течение следующего года. На вопрос фанатов, означает ли эта новость скорый выход Silksong, официальный аккаунт Xbox в Twitter подтвердил, что да — таков план.

Но, судя по всему, комментарий был слишком опрометчивым. Первая половина 2023 давным-давно прошла, никаких новых новостей о проекте не было. Мэттью Граффин, отвечающий за PR в студии Team Cherry, официально заявил, что игра не поспеет к июню 2023. По словам менеджера, проект «стал довольно большим», и разработчики хотят поработать над качеством Silksong столько времени, сколько понадобится.

Итого 2023 год завершился без свежей информации о релизе: остается только гадать, когда мы можем услышать что-то новое от Team Cherry.

Что нового появится в Hollow Knight: Silksong

Несмотря на полное радиомолчание, Team Cherry выпустила трейлер и короткий геймплейный ролик Silksong, по которому уже можно сделать кое-какие выводы. Как и оригинальная игра, сиквел будет динамичным сайдскроллером со сложными боссами, сражениями и механиками смерти. Игроку предстоит одолеть более 150 типов врагов и множество боссов в путешествии по большой карте, выполненной в стиле metroidvania.