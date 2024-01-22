Palworld превзошла Dota 2 и Lost Ark. У новинки третий результат в истории Steam

Palworld продолжает поражать рекордами: выживач с элементами «Покемонов» после выходных продолжает увеличивать свою аудиторию. Одновременный онлайн в Steam поставил очередной рекорд — 1,38 млн человек.

Таким образом, Palworld смогла превзойти результаты Dota 2 (1,295 млн) и Lost Ark (1,32 млн). На выходных новинка уже обошла Baldur's Gate 3 (875 тыс.), Hogwarts Legacy (878 тыс.), New World (913 тыс.) и Cyberpunk 2077 (1,054 млн). Перед Palworld осталось лишь две игры: Counter-Strike 2 (1,8 млн) и PUBG (3,2 млн).

При этом новинка также доступна по подписке Game Pass как на ПК, так и на Xbox Series, хотя эта версия игры устаревшая на несколько месяцев и имеет ограничения.