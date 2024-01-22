Что такое Palworld и почему игра так популярна

Palworld вышла в Steam 19 января, но всего за несколько дней побила все возможные рекорды продаж: тираж игры уже насчитывает миллионы проданных копий. Кратко рассказываем, что из себя представляет игра, почему она внезапно стала настолько популярной и что вызывает скепсис со стороны критиков.

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Что такое Palworld

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Palworld — последний проект японской студии Pocket Pair, которая не первый год работает в индустрии. Хотя предыдущие релизы компании не привлекали большого внимания, анонс Palworld на Indie Live Expo 2021 моментально сгенерировал огромную шумиху вокруг игры. Дебютный трейлер, где монстр, похожий на Пикачу, расстреливал противников из оружия, закрепил за проектом громкий ярлык «Покемонов с пушками» — этими словами игру описывают не только обычные игроки, но и журналисты.

Хотя, на самом деле, Palworld не так уж и похожа на Pokemon. По крайней мере, если говорить о механиках. Игра представляет собой песочницу на выживание, где игроки должны собирать ресурсы, строить базы, крафтить предметы и исследовать открытый мир. Сами разработчики утверждают, что основными ориентирами при создании PalWorld были Ark: Survival Evolved, Rust и серия Dragon Quest — последняя якобы стала источником вдохновения дизайна монстров.

Но, несмотря на заявления авторов, Palworld все же заимствует некоторые идеи Pokemon. Так, в открытом мире можно не только ловить новых «палов» при помощи специальных сфер, но и сражаться с другими персонажами-людьми — они тоже пользуются собственными питомцами и оружием. Браконьеры, криминальные синдикаты и борцы за права животных принадлежат к разным фракциям, которыми руководят сильные «тренеры» палов — примерно так же, как лидеры тренировочных залов в Pokemon. Кроме того, все палы принадлежат к разным стихийным типам и обладают уникальными наборами способностей.

Steam

Почему Palworld настолько популярна

Релиз Palworld приобрел оглушительный успех благодаря нескольким факторам. Прежде всего, важную роль сыграл вирусный маркетинг. Игра стала большим хитом среди зарубежных Twitch-стримеров, немалый процент которых относится к числу поклонников Pokemon. Звонкий слоган «Покемоны с пушками» привлек их внимание к проекту и показал его многотысячной (если не многомиллионной) аудитории. Солидное число миллениалов из США и юго-восточной Азии выросли на «Покемонах» — маркетинг незаметно давит на ностальгические воспоминания этих геймеров.

Помимо этого, Palworld сыграла на подвешенном состоянии самой франшизы Pokemon. Играми по мотивам интеллектуальной собственности уже почти 30 лет занимается студия Game Freak, и серию часто упрекают в чрезмерной консервативности. До недавнего времени практически каждая часть Pokemon неизменно следовала одной и той же формуле с минимальными отклонениями — однообразие признают даже горячие поклонники франшизы. А когда Game Freak все-таки решила пойти на риск и перенесла механики игры в более традиционный открытый мир, напоминающий другие ААА-проекты, новизна впечатлений была омрачена серьезными техническими проблемами. Legends: Arceus и Scarlet and Violet графически отстают от многих игр на Switch, но при этом отвратительно оптимизированы.

Steam

На этом фоне Palworld выглядит своего рода независимой альтернативой «официальным» играм серии. Многие разработчики пытались создать что-то свое в этом жанре, но никто прежде не пытался выпустить нечто настолько же амбициозное. Открытый мир, полная поддержка многопользовательского режима, кооператив, крафтинг, выживание — полный набор тегов, необходимый для взрывной популярности. К тому же, если серия Pokemon издавна эксклюзивна для платформ Nintendo, то Palworld доступна на ПК в Steam и Xbox Game Pass.

Что говорят критики

При потрясающем успехе среди рядовых геймеров Palworld собирает достаточно смешанные отзывы от игровых журналистов. Первостепенной причиной выступает затхлость механик: несмотря на симпатичных монстров, игра остается тривиальной «выживалкой». Помимо этого, критике подвергается дизайн палов — местами они заступают на территорию судебного иска от Nintendo.

Наконец, многие журналисты также отмечают, что игра довольно быстро изживает свою единственную шутку — шок-юмор. Дело в том, что палы в Palworld воспринимаются как бесплатная рабочая сила, а не верный компаньон или любимый питомец. Игрок может пристраивать пойманных палов на добычу ресурсов и производство предметов, разгоняя темпы работы до бесчеловечных. Другими словами, многие журналисты видят Palworld не как «Покемонов с жестоким обращением над животными».