Серверы скандальной The Day Before полностью закрыли

22 января серверы скандального шутера The Day Before полностью прекратили свою работу. Теперь пользователи больше не смогут сыграть в российский шутер официально — в игре нет одиночного режима.

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Закрытие серверов The Day Before состоялось спустя полтора месяца после запуска проекта в раннем доступе Steam 7 декабря. Уже 11-го числа шутер сняли с продажи, а студию разработчиков Fntastic распустили.