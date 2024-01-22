Новое исследование отметило снижение стресса при прохождении «жестоких игр»
В научном журнале Physiology & Behavior опубликовали новое исследование, которое может указывать на «пользу» так называемых «жестоких видеоигр».
Согласно результатам исследования, у некоторых игроков снижаются гормоны стресса при прохождении подобных творений. При этом споры относительно «жестоких игр» и их влияния на умы пользователей ведутся уже много лет.
Неоднозначные выводы по этой теме в прошлом как раз и подтолкнули создателя исследования Гэри Л. Вагнера к его текущей инициативе. Автора всегда увлекали виртуальные миры, да и он сам причисляет себя к рядам геймеров.
Он отметил, что выводы прошлых исследований могли попросту противоречить друг другу. В отдельных случаях утверждалось, что игры способны повысить агрессию пользователей, другие же детали аналитиков указывали на иной результат.
В текущем исследовании участвовало 54 мужчины, которые по 25 минут проходили разные главы в Uncharted 4: A Thief’s End — одни были «жестокими», тогда как другие эпизоды считались «обычными».
Исследователи оценивали уровни гормона стресса (кортизола) и тестостерона у игроков до и после прохождения боевика. Ещё участники заполняли соответствующую анкету и проходили имплицитный ассоциативный тест (IAT).
Уровни тестостерона остались неизменными, а вот стресс у некоторых участников снизился после прохождения «жестоких» сегментов игры. Результаты ассоциативного теста у двух групп (которые проходили жестокие и обычные сегменты) оказались практически одинаковыми.
Обычный человек должен понять из исследования то, что не существует чёткого подтверждения о вреде жестоких игр для пользователей. Эти игры не обязательно повышают уровни агрессии, они могут даже приносить расслабляющий эффект.
Напоследок автор исследования отметил, что команда будет продолжать изучение данного вопроса, стараясь учитывать разные варианты (игр, времени прохождения, участников и так далее).