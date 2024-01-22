Новое исследование отметило снижение стресса при прохождении «жестоких игр»

В научном журнале Physiology & Behavior опубликовали новое исследование, которое может указывать на «пользу» так называемых «жестоких видеоигр».

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Согласно результатам исследования, у некоторых игроков снижаются гормоны стресса при прохождении подобных творений. При этом споры относительно «жестоких игр» и их влияния на умы пользователей ведутся уже много лет.

Неоднозначные выводы по этой теме в прошлом как раз и подтолкнули создателя исследования Гэри Л. Вагнера к его текущей инициативе. Автора всегда увлекали виртуальные миры, да и он сам причисляет себя к рядам геймеров.

Он отметил, что выводы прошлых исследований могли попросту противоречить друг другу. В отдельных случаях утверждалось, что игры способны повысить агрессию пользователей, другие же детали аналитиков указывали на иной результат.

В текущем исследовании участвовало 54 мужчины, которые по 25 минут проходили разные главы в Uncharted 4: A Thief’s End — одни были «жестокими», тогда как другие эпизоды считались «обычными».

Исследователи оценивали уровни гормона стресса (кортизола) и тестостерона у игроков до и после прохождения боевика. Ещё участники заполняли соответствующую анкету и проходили имплицитный ассоциативный тест (IAT).

Уровни тестостерона остались неизменными, а вот стресс у некоторых участников снизился после прохождения «жестоких» сегментов игры. Результаты ассоциативного теста у двух групп (которые проходили жестокие и обычные сегменты) оказались практически одинаковыми.

Обычный человек должен понять из исследования то, что не существует чёткого подтверждения о вреде жестоких игр для пользователей. Эти игры не обязательно повышают уровни агрессии, они могут даже приносить расслабляющий эффект.