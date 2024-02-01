5 самых амбициозных модов для Fallout

много раз выступали местом действия Fallout, но как насчет остального мира? Fallout: London приглашает игрока посетить обгоревшие руины старой доброй, где можно заглянуть в Букингемский дворец, пройтись по станциям метро и посмотреть, как Британия выживает в пост-апокалипсисе. Недавний ролик от разработчиков рассказал о фракциях Fallout: London, среди которых будет аналог рыцарей короля Артура, и средствах передвижения. Если вам нужно какое-то подтверждение качества Fallout: London, то имейте в виду, что несколько моддеров, работавших над проектом, были наняты на штатные должности в Bethesda.