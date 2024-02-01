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5 самых амбициозных модов для Fallout

После Starfield следующим большим проектом Bethesda станет The Elder’s Scrolls 6 — а это значит, что поклонникам Fallout придется долго ждать новой игры. Но сообщество моддеров работает, не покладая рук. Если вы хотели попробовать что-то новое в знакомом мире, портал PC Gamer рассказал о пяти самых амбициозных модификациях для Fallout.

5 самых амбициозных модов для Fallout
© Steam

Fallout: London

Время в разработке: 4 года

Дата релиза: 23 апреля 2024

Fallout: Cascadia

Время в разработке: более 7 лет

Дата релиза: неизвестна

Fallout: Cascadia — тотальная конверсия Fallout 4, которая переносит игрока в послевоенный Сиэттл. Модификация представит новое оружие, фракции, броню, персонажей и собственный разветвленный сюжет. История Cascadia разворачивается спустя 40 лет после событий Fallout 4 и два столетия спустя Fallout 76.

Fallout: Miami

Время в разработке: более 5 лет

Дата релиза: неизвестна

Fallout 4: New Vegas

Время в разработке: более 6 лет

Дата релиза: неизвестна

Capital Wasteland

Время в разработке: более 4 лет

Дата релиза: неизвестна

Capital Wasteland — еще один проект-ремастер, который собирается перенести большую часть контента и локаций из Fallout 3 в 4. Его можно назвать, пожалуй, самой амбициозной модификацией для Fallout, находящейся в разработке. Авторы планируют перезаписать буквально всю озвучку (примерно 45 000 реплик), чтобы избежать юридических проблем с Bethesda.

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