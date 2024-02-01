5 самых амбициозных модов для Fallout

После Starfield следующим большим проектом Bethesda станет The Elder’s Scrolls 6 — а это значит, что поклонникам Fallout придется долго ждать новой игры. Но сообщество моддеров работает, не покладая рук. Если вы хотели попробовать что-то новое в знакомом мире, портал PC Gamer рассказал о пяти самых амбициозных модификациях для Fallout.
Fallout: London
Время в разработке: 4 года
Дата релиза: 23 апреля 2024
США много раз выступали местом действия Fallout, но как насчет остального мира? Fallout: London приглашает игрока посетить обгоревшие руины старой доброй Англии, где можно заглянуть в Букингемский дворец, пройтись по станциям метро и посмотреть, как Британия выживает в пост-апокалипсисе. Недавний ролик от разработчиков рассказал о фракциях Fallout: London, среди которых будет аналог рыцарей короля Артура, и средствах передвижения. Если вам нужно какое-то подтверждение качества Fallout: London, то имейте в виду, что несколько моддеров, работавших над проектом, были наняты на штатные должности в Bethesda.
Fallout: Cascadia
Время в разработке: более 7 лет
Дата релиза: неизвестна
Fallout: Cascadia — тотальная конверсия Fallout 4, которая переносит игрока в послевоенный Сиэттл. Модификация представит новое оружие, фракции, броню, персонажей и собственный разветвленный сюжет. История Cascadia разворачивается спустя 40 лет после событий Fallout 4 и два столетия спустя Fallout 76.
Разработчики обещают мир «почти в два раза больше, чем в Fallout 4». К сожалению, модификация до сих пор не имеет даже приблизительной даты релиза, и в последнее время новостей о проекте выходит мало: последний показ контента состоялся в 2021. Однако странички Cascadia в социальных медиа по-прежнему активны, и несколько постов, опубликованных в 2024, намекают, что работа идет. Мод даже получит оригинальный инструментальный саундтрек.
Fallout: Miami
Время в разработке: более 5 лет
Дата релиза: неизвестна
Fallout: Miami приглашает игрока провести отпуск в южной части США: а именно, на останках пляжа Майами-бич, превратившегося в пустошь. Основными фракциями станут две группы. Ядерные патриоты, боготворящие автомобили, и старые знакомые антагонисты Fallout — Анклав. Помимо этого, мод также получит оригинальный эмбиент-саундтрек. Fallout: Miami пока не имеет даты релиза, но, как и в случае Cascadia, команда периодически выпускает отдельные компоненты крупного проекта в качестве маленьких независимых модов.
Fallout 4: New Vegas
Время в разработке: более 6 лет
Дата релиза: неизвестна
Fallout 4: New Vegas нельзя назвать новым приключением — проект представляет собой переосмысление New Vegas внутри Fallout 4. Портирование существующего контента из старой игры на новый движок само по себе было бы амбициозным начинанием, однако разработчики воссоздают большую часть ассетов с нуля. Последний раз авторы публиковали новости о проекте в 2023 — пока никто не знает, сколько еще времени потребуется на разработку.
Capital Wasteland
Время в разработке: более 4 лет
Дата релиза: неизвестна
Capital Wasteland — еще один проект-ремастер, который собирается перенести большую часть контента и локаций из Fallout 3 в 4. Его можно назвать, пожалуй, самой амбициозной модификацией для Fallout, находящейся в разработке. Авторы планируют перезаписать буквально всю озвучку (примерно 45 000 реплик), чтобы избежать юридических проблем с Bethesda.
Опять же, точная дата релиза пока неизвестно, однако разработчики выпустили почти 20 маленьких модов для разного оружия, существ, компаньонов и других предметов. Правда, на данный момент состояние проекта неизвестно: последние новости датируются 2022 годом, страницы модификации в соцсетях не обновляются уже долгое время.