Продажи Palworld за три дня с релиза превысили 4 млн копий

Palworld, новый сурвайвал по «Покемонам», не планирует сбавлять обороты. Разработчики сообщили в социальных сетях, что продажи тайтла превысили 4 млн копий. И это всего за три дня с момента выхода в ранний доступ.

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Авторы поблагодарили игроков за поддержку и выложили специальный арт. В комментариях шутят, что дизайнеры не успевают делать картинки, как продаж становится ещё больше.