Актер, сыгравший Франклина в GTA 5, высказался о GTA 6 и Люсии

Во время беседы Фонтено рассказал, что не был поражён трейлером GTA 6, поскольку осознаёт уровень мастерства Rockstar. Актёр знал, что всех ждёт что-то невероятное, в итоге так и получилось. Про своё участие в новой части GTA Фонтено ничего говорить не стал, да и не смог бы, если уже подписал с Rockstar договор о неразглашении.