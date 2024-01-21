В Game Pass вышла старая версия выживача Palworld — с читами разработчиков

19 января выживач Palworld в стиле «Покемонов» вышел в раннем доступе Steam. Игра моментально стала хитом, а её продажи за два дня превысили 3 млн копий.

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Теперь разработчики тайтла решили выпустить его в Game Pass и Microsoft Store, однако допустили критическую ошибку — они опубликовали старую версию с работающими читами. С помощью сочетания пары клавиш геймеры могут становиться невидимыми или летать.

В Steam-версии Palworld данные читы не работают. Пользователи отметили, что версии отличаются из-за того, что в магазине Microsoft доступна сборка игры под номером 0.1.0.0, тогда как на площадке Valve — 0.1.2.0.