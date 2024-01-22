Игра Palworld: это «Покемоны», суперхит 2024 года, где скачать в России

Рассказываем про первый суперхит 2024 года.

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Ещё неделю назад мало кто в игровой индустрии знал про существование Palworld, однако теперь это самая популярная игра в мире. Про неё говорят в США, Европе и России, но наибольшая популярность пришлась на страны Азии и особенно Японию.

Видео дня

Сегодня «Чемпионат» рассказывает про феномен Palworld — и что это вообще за игра.

Видео доступно на YouTube-канале Pocketpair. Права на видео принадлежат Pocketpair.

Palworld — это «Покемоны»?

На первый взгляд может показаться, что Palworld — копирка «Покемонов». Многие обсуждения в соцсетях сводятся к тому, что хоть кто-то составил конкуренцию The Pokemon Company. Однако на самом деле Palworld во многом классический «выживач» в духе ARK: Survival Evolved и других типичных представителей жанра.

В редакторе персонажа «лепите» внешность главного героя, а затем просыпаетесь где-то и начинаете свой путь. В руках ничего нет, нужно искать ресурсы и начать обустраивать лагерь. Для этого нужно создать верстак и запустить бесконечный цикл выживания в диком мире.

Главное отличие Palworld — возможность «ловить» причудливых существ, Палов, которые могут работать как в лагере, так и сражаться с противниками. Однако связь с «Покемонами» тут и заканчивается. В первую очередь Palworld именно «выживач», а не клон Pokemon.

Главная игра в мире сейчас

Palworld за первые 72 часа продалась тиражом в 5 млн копий — это делает новинку первым суперхитом 2024 года. При этом игра уже побила массу рекордов Steam, оказавшись на третьем месте по пиковому онлайну за всю историю сервиса.

Платной Palworld удалось превзойти показатели бесплатных Dota 2, Lost Ark и Apex Legends, уже не говоря про Baldur's Gate 3, Cyberpunk 2077, Elden Ring и Hogwarts Legacy.

Пиковый онлайн Palworld на сегодня составляет 1,58 млн человек. За всю историю Steam лучших результатов смогли добиться только Counter-Strike 2 (1,8 млн) и PUBG (3,2 млн). При этом не стоит забывать, что Palworld также доступна по подписке Game Pass для ПК и Xbox Series, хотя там сейчас устаревшая версия с ограничениями.

Как играть в Palworld