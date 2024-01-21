Palworld снова поставила кучу рекордов в Steam

Симулятор Palworld в духе «Покемонов» продолжает бить всевозможные рекорды и показывать выдающиеся продажи. Сегодня, 21 января, авторы отчитались, что тираж реализованных копий игры превысил 3 млн. Проект находится в раннем доступе чуть меньше двух суток.

Ко всему прочему, онлайн в Palworld превысил 1 млн игроков — это позволило выживачу войти в топ-6 самых популярных игр в истории Steam. На момент написания новости тайтл обогнал по онлайну все игры на площадке, включая Counter-Strike 2 и Dota 2.

Топ-10 самых популярных игр в истории Steam

PUBG: BATTLEGROUNDS — 3,2 млн человек. Counter-Strike 2 — 1,8 млн человек. Lost Ark — 1,3 млн человек. Dota 2 — 1,2 млн человек. Cyberpunk 2077 — 1,054 млн человек. Palworld — 1,006 млн человек. Elden Ring — 953 тыс. человек. New World — 913 тыс. человек. Hogwarts Legacy — 879 тыс. человек. Baldur's Gate 3 — 875 тыс. человек.