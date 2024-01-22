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Какие игры с PlayStation 5 выйдут на ПК в ближайшее время

Sony продолжает расширять свое присутствие на рынке ПК, перенося туда свои популярные игры с PlayStation.

Какие игры с PlayStation 5 выйдут на ПК в ближайшее время
© Ferra.ru

Согласно недавней утечке информации, в 2024 году компания планирует выпустить несколько своих хитовых игр на компьютерах, включая некоторые из самых ожидаемых тайтлов с PlayStation 5.

Среди игр, которые, как ожидается, появятся на ПК, можно найти такие знаковые проекты, как The Last of Us Part II: Remastered, God of War: Ragnarok, Demon's Souls, Ghost of Tsushima: Director's Cut и Gran Turismo 7.

Также в списке упоминается Marvel's Spider-Man 2, запланированный на начало 2025 года, и Infamous: Second Son, один из первых хитов PS4.

Эти компьютерные порты обещают расширить доступность проектов Sony для более широкой аудитории и предоставить ПК-игрокам возможность насладиться некоторыми из самых популярных игр последних лет.

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