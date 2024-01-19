На русскую озвучку Alan Wake 2 собрали деньги — почти 1 млн рублей

Студия GamesVoice торжественно объявляет, что сбор средств на полную локализацию Alan Wake 2 успешно завершён! Спасибо всем, кто присоединился к этой кампании и помог её закрыть менее чем за три месяца! Мы приложим все усилия, чтобы дублировать игру на высоком уровне.