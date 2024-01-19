Стали известны первые участники турнира по Dota 2 в рамках «Игр будущего»

Организаторы «Игр будущего», которые пройдут в Казани, назвали несколько первых участников соревнования по Dota 2. Так, в турнире примут участие коллективы из Южной Америки: Beastcoast и Thunder Awaken.

© Valve

Ранее инвайты получили LGD Gaming, G2.iG, Xtreme Gaming и Azure Ray. Также на турнире выступят One Move и HYDRA, которые стали победителями Phygital Games.