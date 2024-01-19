Стали известны первые участники турнира по Dota 2 в рамках «Игр будущего»

Стали известны первые участники турнира по Dota 2 в рамках казанских «Игр будущего»
Организаторы «Игр будущего», которые пройдут в Казани, назвали несколько первых участников соревнования по Dota 2. Так, в турнире примут участие коллективы из Южной Америки: Beastcoast и Thunder Awaken.
Ранее инвайты получили LGD Gaming, G2.iG, Xtreme Gaming и Azure Ray. Также на турнире выступят One Move и HYDRA, которые стали победителями Phygital Games.
«Игры будущего» пройдут с 19 по 25 февраля. Всего на них сыграют 16 коллективов. А призовой фонд турнира составит 1 млн долларов. Победителю достанется 350 тыс долларов.