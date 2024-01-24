8 000 лет в редакторе персонажа: удивительные цифры из статистики Baldur's Gate 3

Baldur’s Gate 3 вне сомнений была одной из самых популярных игр 2023 года, и не так давно Larian Studios поделилась интересной статистикой по действиям игроков. Портал thegamer.com выбрал самые примечательные цифры.

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Гейл — самый популярный исходный персонаж

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Как ни странно, именно грустный маг Гейл стал самым популярным исходным персонажем среди всех доступных вариантов. Он обогнал Карлах, сбежавшую из преисподней, и Лаэзель, чей сюжет тесно связан с основной историей игры.

Треть игроков напали на рощу друидов

Одно из первых важных сюжетных решений в игре — это судьба рощи друидов, где прячутся беженцы. Игрок может либо примкнуть к культу и напасть на убежище, либо защитить беззащитных тифлингов: фракция, которая останется без помощи протагониста, будет уничтожена. И хотя атака на рощу — один из немногих способов привлечь Минтару в качестве спутницы, это решение отрезает много других сюжетных веток.

Шкряба погладили более 750 000 раз

Лохматый белый пес по кличке Шкряб — любимец сотен тысяч игроков. Если найти его у тела погибшего хозяина, то животное можно пригласить в лагерь, где оно будет верно дожидаться возвращения игрока и периодически приносить подарки. Шкряба также можно в любой момент погладить и поиграть с ним в мяч.

Игроки провели 10 млн часов в Baldur’s Gate 3 в первый уикенд

В первые выходные после официального запуска игры пользователи суммарно наиграли 10 млн часов. Ничего удивительного: в Baldur’s Gate 3 совсем не сложно зависнуть на все выходные. При больших картах и занятном мире наигранные часы накапливаются быстро. Есть вероятность, что большой процент игроков одновременно кормил Гейла магическими сапогами.

12% игроков погибли от дружественного огня

Удивительно, но процент погибших от дружественного огня достаточно маленький, учитывая специфику механик игры. Многие заклинания и предметы интерактивного окружения наносят большой урон по площади. Если бы под статистику также попали цепные реакции взрывных бочек и менее серьезные ранения, то цифра была бы несравнимо выше.

Игроки провели 8 196 лет за созданием персонажей

Насчет игр с обширными редакторами персонажей часто шутят, что многие пользователи проводят больше всего времени именно на этом этапе. Конечно, это просто шутка, но статистика Baldur’s Gate 3 все равно впечатляет.

Самая популярная раса — эльфы

После первого уикенда статистика немного изменилась, но все равно странно, что самым популярным выбором стала, пожалуй, наиболее стереотипная фэнтезийная раса. А за ними следуют люди — и это в мире, полном полудраконов, демонов и всамделишных пришельцев.

За неделю игру прошли в режиме чести более 450 раз