Bethesda представила новую мобильную игру по The Elder Scrolls

The Elder Scrolls теперь на телефоне — Bethesda представила новую игру
Bethesda Game Studios представила мобильную игру по вселенной «Древних свитков» — The Elder Scrolls: Castles. Геймлпейно новинка напоминает Fallout Shelter.
Это стратегия с элементами симулятора менеджмента, где игроку предстоит создать собственную династию и грамотно управлять замком. Необходимо наблюдать за подданными, чтобы избежать предательств и обмана с их стороны.
В Castles вы построите собственную династию, где каждый день в реальном мире — это год в игровом. Граждане рождаются, умирают, правители меняются и могут быть преданы. Этот ранний доступ — один из первых шагов, когда мы собираем отзывы игроков и вносим изменения перед мировым релизом.
Пока что новая игра доступна только на Филиппинах, а в других странах появится в ближайшие месяцы. Все желающие опробовать The Elder Scrolls: Castles могут уже пройти предварительную регистрацию.
Игра будет условно-бесплатной и выйдет на iOS и Android.