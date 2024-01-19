Bethesda представила новую мобильную игру по The Elder Scrolls

В Castles вы построите собственную династию, где каждый день в реальном мире — это год в игровом. Граждане рождаются, умирают, правители меняются и могут быть преданы. Этот ранний доступ — один из первых шагов, когда мы собираем отзывы игроков и вносим изменения перед мировым релизом.