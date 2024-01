Индиана Джонс, Hellblade 2 и Visions of Mana: что показали на презентации Xbox

Indiana Jones and the Great Circle

Мы довольно давно знали, что MachineGames (авторы Wolfenstein: The New Order) работает над игрой про Индиану Джонса, но только на недавней презентации студия огласила официальное название проекта. Indiana Jones and the Great Circle станет приключением от первого лица, где Инди предстоит исследовать древние катакомбы, решать головоломки и сражаться с нацистами. Хронологически события игры разворачиваются между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последним крестовым походом».