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Индиана Джонс, Hellblade 2 и Visions of Mana: что показали на презентации Xbox

18 января прошла первая в этом году презентация Xbox Developer Direct, на которой студии Microsoft и сторонние разработчики показали несколько интересных новинок. Рассказываем, что примечательного было на трансляции.

Индиана Джонс, Hellblade 2 и Visions of Mana: что показали на презентации Xbox
© Steam

Indiana Jones and the Great Circle

Мы довольно давно знали, что MachineGames (авторы Wolfenstein: The New Order) работает над игрой про Индиану Джонса, но только на недавней презентации студия огласила официальное название проекта. Indiana Jones and the Great Circle станет приключением от первого лица, где Инди предстоит исследовать древние катакомбы, решать головоломки и сражаться с нацистами. Хронологически события игры разворачиваются между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последним крестовым походом».

Indiana Jones and the Great Circle сочетает элементы шутера и приключенческой игры. Инди сможет пользоваться своим знаменитым хлыстом не только в сражениях, но и для решения паззлов; сами разработчики утверждают, что игра делает большую ставку на выбор игрока — каждый уровень можно будет пройти несколькими способами. Помимо этого, компанию легендарному археологу составит новый персонаж — журналистка Джина, которая преследует собственные цели.

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