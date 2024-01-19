Индиана Джонс, Hellblade 2 и Visions of Mana: что показали на презентации Xbox

18 января прошла первая в этом году презентация Xbox Developer Direct, на которой студии Microsoft и сторонние разработчики показали несколько интересных новинок. Рассказываем, что примечательного было на трансляции.

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Indiana Jones and the Great Circle

Мы довольно давно знали, что MachineGames (авторы Wolfenstein: The New Order) работает над игрой про Индиану Джонса, но только на недавней презентации студия огласила официальное название проекта. Indiana Jones and the Great Circle станет приключением от первого лица, где Инди предстоит исследовать древние катакомбы, решать головоломки и сражаться с нацистами. Хронологически события игры разворачиваются между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последним крестовым походом».

Indiana Jones and the Great Circle сочетает элементы шутера и приключенческой игры. Инди сможет пользоваться своим знаменитым хлыстом не только в сражениях, но и для решения паззлов; сами разработчики утверждают, что игра делает большую ставку на выбор игрока — каждый уровень можно будет пройти несколькими способами. Помимо этого, компанию легендарному археологу составит новый персонаж — журналистка Джина, которая преследует собственные цели.

Но, пожалуй, самый большой резонанс в Сети вызвал кастинг. Инди сохранил внешность Харрисона Форда , сыгравшего роль героя в фильмах, но говорит голосом популярного актера озвучки Троя Бэйкера.

Avowed

Obsidian Entertainment поделилась новыми подробностями об Avowed, в том числе предполагаемым окном релиза: студия рассчитывает выпустить проект осенью 2024. Помимо этого, разработчики поделились новой демонстрацией геймплея, где показаны диалоги и сражения. По словам авторов, Avowed делает большой акцент на гибкость стилей игры, поэтому игрок сможет комбинировать самые разные инструменты. Например, щиты и волшебные палочки для заклинаний, или холодное оружие и огнестрельное.

Senua’s Saga: Hellblade 2

Продолжение Hellblade получило дату релиза — игра выйдет 21 мая 2024 года на Xbox Series и ПК; подписчикам Game Pass она будет доступна в день выхода. Разработчики раскрыли первые подробности сюжета: в Senua’s Saga героиня отправится в Исландию в поисках рейдеров, атаковавших ее племя. Бинауральный звук, который придавал слуховым галлюцинациям Сенуа «объемный» эффект, сохранится, но станет еще лучше, а боевая систем переработана, чтобы стать невероятно брутальной.

Ara: History Untold

Студия Oxide Games показала первый геймплейный ролик Ara: History Untold — 4Х-стратегии, анонсированной в 2022. Если судить по видео, игра действительно очень напоминает Cid Meier’s Civilization: от развития отдельных городов и технологий до строительства чудес света. Отдельный акцент разработчики делают на возможности переписать историю; на видео также можно заметить сражения, которым, судя по всему, тоже уделено много внимания. Релиз проекта состоится осенью 2024 на ПК.

Visions of Mana