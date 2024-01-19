Онлайн игры Palworld в Steam уже превысил 270 тысяч человек

Сегодня, 19 января, состоялся релиз симулятора Palworld в духе «Покемонов». Проект студии Pocketpair моментально стал одним из главных хитов Steam — онлайн игры уже превысил 270 тыс. человек. Причём число геймеров только продолжает увеличиваться.

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Также тайтл занял четвёртое место в рейтинге игр Steam с самым большим онлайном. Больше только у Counter-Strike 2 (874 тыс.), Dota 2 (523 тыс.) и PUBG: BATTLEGROUNDS (464 тыс.).

В Palworld игрокам нужно собирать существ, похожих на покемонов. Затем питомцев можно использовать в бою, привлекать к производству, фермерству, а также заниматься их разведением. Симулятор получил более 820 отзывов, причём 82% из них — положительные.