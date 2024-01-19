Около трети разработчиков видеоигр использовали искусственный интеллект

В GDC в октябре 2023 года провели опрос более трёх тысяч сотрудников игровой индустрии, но результатами поделились только сейчас. Как оказалось, 31% опрошенных уже пользовались генеративным искусственным интеллектом в своей работе, причём 18% опрошенных рассказало, что ИИ пользуются их коллеги по работе.

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Подавляющее большинство опрошенных (84%) обеспокоены из-за использования ИИ. Если сотрудники в сфере бизнеса, маркетинга и программирования в основном видят плюсы в нейросетях, то те, кто занимается обеспечением качества, повествованием или художественным оформлением, заявляют об отрицательном влиянии искусственного интеллекта.

Но в опросе можно узнать и другую интересную статистику. Например, разработчики обеспокоены растущим числом увольнений. 35% столкнулись с увольнениями в своих компаниях, причём больше всего пострадали отделы по контролю качества. Наименьшее число увольнений наблюдалось в области бизнеса и финансов. При этом 56% опрошенных беспокоятся, что сокращения продолжатся в дальнейшем.