Состоялся релиз ремастера The Last of Us Part 2
Сегодня, 19 января, состоялся релиз ремастера The Last of Us: Part II на PlayStation 5.
Стоимость самой игры составляет 50 долларов, однако обладатели оригинала могут «улучшить» его до новой версии за 10 долларов.
При этом недавно в сети обратили внимание, что PlayStation возвращает деньги владельцам сиквела на PS4, которые предзаказали ремастер (чтобы те как раз заплатили 10 долларов, а не 50).
В ремастере фанатов ждут улучшения визуальной составляющей, поддержка функций контроллера DualSense, «вырезанные» уровни и режим Guitar Free Play, где можно будет попрактиковаться в игре на гитаре и банджо.
Крупнейшей новинкой в вопросах контента станет режим «рогалика» No Return, где пользователи будут сражаться за разных персонажей с врагами.
Сценарии битв будут изменять каждый раз (меняется оружие, усиления, враги и так далее). Но вот ждать дополнений для No Return не стоит.
При этом режим, который был вдохновлён лучшими представителями жанра вроде Hades, будет весьма сложным.
Критики уже встретили новинку восторженными рецензиями, оценив всевозможные нововведения. Мнения обычных игроков же разделились — некоторые считают, что оригиналу попросту не нужен ремастер. Геймдиректор игры, правда, подобных претензий аудитории не понимает.