Состоялся релиз ремастера The Last of Us: Part 2

Сегодня, 19 января, состоялся релиз ремастера The Last of Us: Part II на PlayStation 5.

© Naughty Dog

Стоимость самой игры составляет 50 долларов, однако обладатели оригинала могут «улучшить» его до новой версии за 10 долларов.

При этом недавно в сети обратили внимание, что PlayStation возвращает деньги владельцам сиквела на PS4, которые предзаказали ремастер (чтобы те как раз заплатили 10 долларов, а не 50).

В ремастере фанатов ждут улучшения визуальной составляющей, поддержка функций контроллера DualSense, «вырезанные» уровни и режим Guitar Free Play, где можно будет попрактиковаться в игре на гитаре и банджо.

Крупнейшей новинкой в вопросах контента станет режим «рогалика» No Return, где пользователи будут сражаться за разных персонажей с врагами.

Сценарии битв будут изменять каждый раз (меняется оружие, усиления, враги и так далее). Но вот ждать дополнений для No Return не стоит.

При этом режим, который был вдохновлён лучшими представителями жанра вроде Hades, будет весьма сложным.