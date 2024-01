Valve напомнила о грядущем фестивале «Пираты против ниндзя» в Steam

Тема фестиваля очевидна — это игры, посвящённые пиратству или ниндзя (в любой форме). Причём персонажи соответствующих призваний должны быть на переднем плане, а не появляться в качестве фона. В числе игр, которые точно станут участниками фестиваля: Trek to Yomi, Atlas, Pillars of Eternity 2: Deadfire, The LEGO NINJAGO Movie Video Game, Shadow Tactics: Blades of the Shogun, Aragami 2, Return to Monkey Island и Pirates Outlaws. Больше проектов можно увидеть в трейлере.