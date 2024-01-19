Пять бесплатных игр на выходные, которые надо забрать прямо сейчас, январь 2024

Следующие две недели обещают стать весьма насыщенными в плане релизов. Tekken 8, Like a Dragon: Infinite Wealth, ремейк Persona 3… А пока вы думаете, где найти на все это время, мы составили подборку бесплатных игр на выходные.

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В Epic Games Store началась раздача LOVE — хардкорного ретро-платформера для тех, кто хочет бросить себе вызов. Почти полторы дюжины вручную проработанных уровней, таблица лидеров для спидраннеров, бесконечный режим и редактор пользовательских карт на случай, если вы изучили все вдоль и поперек. LOVE можно бесплатно забрать до 25 января.

Steam

Демоверсия Artifact Seeker — экшена в духе Vampire Survivors, где игроку предстоит отбиваться от бесконечных полчищ демонов, прокачиваться и собирать магические артефакты. По словам самих разработчиков, ключевая фишка игры — это обширная система мета-прогрессии, где многие предметы и навыки обладают множеством случайных аффиксов, свойств и нюансов.

Steam

Snowbreak: Containment Zone — аниме-шутер от третьего лица, который может напомнить знатокам гача-проектов небезызвестную Goddess of Victory: Nikke. Игрок может собрать отряд воинов, обладающих способностями богов, и отправиться в опустошенную зону карантина, чтобы положить конец вечной зиме.

Steam

На Frostrain стоит обратить внимание всем, кто жалел, что по фильму «Сквозь снег» не сделали достойную игру. Будучи последним кондуктором поезда на замерзшей планете, игроку необходимо заботиться о состоянии пассажиров, достраивать новые вагоны и тщательно просчитывать риски, чтобы добраться до обещанного убежища на краю мира.

Steam

Наконец, Maneuver — стильный синтвейв-экшен от первого лица, где игроку в роли опытного наемника предстоит прорубить мечом путь по виртуальным мирам. Цифровые сюрикены протагониста взламывают противников, позволяют игроку красть чужие тела и стратегически менять уровни, чтобы выйти победителем даже из самого сложного боя.