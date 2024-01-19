Hellblade 2 выйдет только в цифре

Во время вчерашней презентации Developer_Direct разработчики Senua’s Saga: Hellblade 2 объявили её дату дату выхода. Релиз игры состоится 21 мая этого года только в цифровом виде, диски печатать не планируют.

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Авторы объявили дату выхода в новом видео о ходе разработке Hellblade 2. В нём же они поделились некоторыми свежими деталями тайтла. На прохождение потребуется около восьми часов — как и на оригинал.

Авторы понимают, что бои были далеко не лучшей частью первой части, поэтому в сиквеле они их переработали и сделали более динамичными. Более того, разработчики постарались, чтобы каждый бой запоминался чем-то особенным.