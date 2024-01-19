Вышел геймплейный трейлер игры про Индиану Джонса от авторов Wolfenstein

Миру показали новую игру про «Индиану Джонса» с первым геймплеем
Microsoft показала первые кадры игры про Индиану Джонса, созданием которой занимается студия MachineGames (Wolfenstein: The New Order). Новинку назвали Indiana Jones and the Great Circle, а события развернутся между фильмами «В поисках утраченного ковчега» и «Последний крестовый поход».
Геймплейно она будет сильно отличаться от Wolfenstein. Не стоит ожидать чего-то похожего на шутер от первого лица про уничтожение немцев — ставка здесь сделана на исследование локаций и решение головоломок. Сражаться с противниками также придётся, но именно кулаками и хлыстом.
Основная часть игры будет от первого лица, но в определённые моменты (например, во время акробатики) будет включаться вид от третьего лица.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат Lucasfilm.
Indiana Jones and the Great Circle выйдет на ПК и Xbox Series до конца 2024 года. Игра сразу будет в Game Pass.