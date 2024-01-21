Что мы знаем о Nintendo Switch 2: дата выхода, характеристики, цена

Nintendo Switch стала третьей самой продаваемой игровой консолью в истории, поэтому слухи и теории вокруг следующей платформы Nintendo постепенно разгораются все сильнее. Портал IGN собрал все, что известно о новой Nintendo Switch на данный момент.

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Дата релиза Nintendo Switch 2

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Nintendo не анонсировала никаких официальных последователей Switch, но в Интернете циркулирует достаточно много слухов, намекающих, что анонс может состояться в 2024.

Прежде всего, юридические документы, ставшие частью сделки между Microsoft и Activision Blizzard, утверждают, что последняя получила от Nintendo информацию о новой платформе в 2022. Большая часть текста из деловой переписки вымарана, однако в ней встречается упоминание некой NG Switch. Кроме того, Activision подтвердила 10-летнюю сделку по релизу проектов франшизы Call of Duty на Switch.

Президент Nintendo Сюнтаро Фурукава в интервью изданию Nikkei сказал, что компания намерена поддерживать нынешнее поколение Switch как минимум до марта 2025. Комментарии Фурукавы насчет будущего платформы в финансовом брифинге для инвесторов от 2022 года подтверждают эту позицию.

Наконец, портал Eurogamer сообщал, что на выставке Gamescom 2023 проходила закрытая презентация Nintendo Switch 2, на которой якобы показали «обновленную» версию Breath of the Wild. Потенциальный выставочный образец консоли не обязательно говорит о том, что она скоро попадет на потребительский рынок, но как минимум подтверждает, что Nintendo готовит разработчиков игр к своей будущей системе.

Помимо этого, издание Digital Trends обнаружило интересную информацию в пресс-релизе игровой компании AI Shark, занимающейся разработкой проектов с применением ИИ. Документ гласил, что релиз нового проекта студии «совпадет с выходом Nintendo Switch 2 в сентябре 2024». Однако позже эти слова пропали из пресс-релиза, и AI Shark отрицала слухи о платформе: сотрудники компании якобы «просто гадали» насчет даты.

Цена Nintendo Switch 2

Nintendo Switch продается в самых разных комплектациях, и цена платформы порой серьезно различается. На ценник Switch 2 наверняка повлияют характеристики системы, инфляция и многие другие факторы, поэтому сейчас тяжело предсказать цифру. Но, для контекста, самая дешевая версия (Lite) стоит $199,99, тогда как самая дорогая (OLED) — $349,99.

Модели Nintendo Switch 2

Опять же, учитывая информацию выше, можно сделать предположения насчет модельного ряда будущей платформы. Последняя версия Switch получила превосходный OLED экран, который выглядит перспективным вариантом для следующего поколения. Однако по информации VGC новая консоль потенциально получит LCD.

Как выглядит Nintendo Switch