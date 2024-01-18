Трейлер GTA 6 не смог обогнать трейлер Subway Surfers

Первый трейлер Grand Theft Auto VI появился в начале декабря 2023 года. В момент написания новости он преодолел планку в 168,8 млн просмотров, что позволило ролику стать вторым самым просматриваемым игровым трейлером на YouTube.

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В этом криминальный боевик смог обогнать трейлер Minecraft, выпущенный в 2011 году. С того момента ролик посмотрело более 167 млн человек. Также первый официальный показ GTA 6 опередил трейлеры Grand Theft Auto V, Clash of Clans, Team Fortress 2 и других игр с десятками миллионов просмотров.

Однако есть титан, которого пока не смогли победить даже разработчики из Rockstar Games. Первый официальный ролик GTA 6 уступает по просмотрам трейлеру мобильного «раннера» Subway Surfers. Опубликованный в 2012 году трейлер набрал более 361 миллиона просмотров.