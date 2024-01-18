Team Spirit выступит на первом топ-турнире года по CS 2 с двумя заменами

Российский состав Team Spirit по Counter-Strike 2 сыграет на глобальном турнире BLAST Premier: Spring Groups 2024 с заменами.

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16-летний рифлер Данил donk Крышковец и люркер Борис magixx Воробьёв не смогли вовремя получить визы в зону Евросоюза. Их заменят главный тренер коллектива Сергей hally Шаваев и Олег baz Кулинич из академии Team Spirit.

Матчи группы B, где выступает Team Spirit, пройдут с 24 по 27 февраля. Первым соперником «драконов» станет Team Liquid, также в подгруппе выступят FaZe Clan и GamerLegion.