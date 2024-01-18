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Утекли первые тесты видеокарты RTX 4070 Ti Super — чип едва уступает RTX 4080

Совсем скоро состоится выход видеокарты RTX 4070 Ti Super — улучшенной версии базовой RTX 4070 Ti. За шесть дней до старта продаж в Сеть утекли первые тесты чипа в бенчмарке Geekbench 6 сразу в нескольких категориях. Судя по ним, NVIDIA готовит одно из лучших предложений в линейке RTX 4000.

Утекли первые тесты видеокарты RTX 4070 Ti Super
© Nvidia

Характеристики видеокарты RTX 4070 Ti Super

  • CUDA-ядер: 8448
  • Объём видеопамяти: 16 ГБ GDDR6X
  • Разрядность шины: 256 бит
  • Базовая частота: 2340 МГц
  • Тактовая частота с ускорением: 2610 МГц
  • Энергопотребление: 285 Вт
  • Цена: $ 799.

Так, в тесте OpenCL чип RTX 4070 Ti Super набрал 229 тысяч баллов — это на 10% больше, чем показатель обычной RTX 4070 Ti. Видеокарта уступила более мощной RTX 4080 всего лишь на 6% при куда более низкой цене ($ 799 против $ 1199).

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В тесте Vulkan ускоритель RTX 4070 Ti Super также обошёл обычную RTX 4070 Ti на 10%, а в разогнанном состоянии видеокарта умудрилась обойти даже RTX 4080, набрав те же 229 тысяч баллов.

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Полноценные обзоры видеокарты RTX 4070 Ti Super появятся 23 января, за день до старта продаж видеокарты. А в конце января состоится релиз ещё более мощной RTX 4080 Super.

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