Starbreeze попытается воскресить провальную Payday 3 и уже готовит план

Starbreeze вновь признала, что текущее состояние Payday 3 мало кого радует, но бросать игру она не собирается. Студия изучала отзывы аудитории по всему интернету и готова поделиться планами на будущее.

© Скриншот

Доводить криминальный шутер до ума будет команда опытных специалистов из разных отделов Starbreeze. В настоящее время она работает над конкретным планом действий, который поможет Payday 3 в долгосрочной перспективе. Подробностями обязательно поделятся в феврале.

В Starbreeze также подчеркнули, что не хотят просто добавлять в игру любые возможные улучшения. Команда тщательно изучает все варианты и выбирает самое важное и по-настоящему достойное.

Payday 3 доступна на PC, PlayStation 5 и Xbox Series с сентября 2023 года. Из-за проблем на релизе шутер показал низкие финансовые результаты. Пиковый онлайн в Steam за последние сутки не достиг и тысячи человек. Прямо сейчас в неё играют чуть больше 300 человек. Сравнение с показателями PayDay 2 представлено на скриншоте выше.