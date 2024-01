«Растения против зомби 3» вышли в раннем доступе

17 января Electronic Arts внезапно выпустила Plants vs. Zombies 3: Welcome to Zomburbia — третью номерную часть знаменитых «Растений против зомби». Сейчас проект доступен некоторым пользователям на iOS и Android в Великобритании, Нидерландах, Австралии и на Филиппинах, полноценный релиз по всему миру состоится позже в этом году.