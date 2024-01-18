Ученые выяснили, влияют ли жестокие видеоигры на уровень эмпатии
Ученые из Венского университета провели исследование, в ходе которого установили, что компьютерные игры жестокого содержания не снижают уровень эмпатии. Эксперимент проводился нейробиологами и длился несколько недель.
В нем приняли участие 89 взрослых человек, которые ранее не интересовались видеоиграми с элементами жестокости. До и после эксперимента у каждого из них измеряли уровень эмпатических реакций с помощью психологических тестов. Помимо этого, ученые использовали МРТ для фиксации реакции головного мозга на удары электрическим током, наносимые другому человеку.
Для проведения эксперимента респондентов просили играть по несколько часов в день. Целью было убить как можно больше персонажей. После анализа данных ученые установили, что насилие в видеоиграх не имеет существенного влияния на эмпатические реакции испытуемых. В активных областях мозга не было зафиксировано критических изменений.
При этом нейробиологи не делают поспешных выводов о влиянии видеоигр с жестокими сценариями на детей и геймеров, которые ежедневно проводят перед мониторами несколько часов на протяжении длительного времени. Ученые также заявили, что абсолютная безвредность не доказана, поскольку участниками эксперимента стали только психически здоровые взрослые люди, передает журнал eLife.