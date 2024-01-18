Ученые выяснили, влияют ли жестокие видеоигры на уровень эмпатии

Ученые из Венского университета провели исследование, в ходе которого установили, что компьютерные игры жестокого содержания не снижают уровень эмпатии. Эксперимент проводился нейробиологами и длился несколько недель.

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В нем приняли участие 89 взрослых человек, которые ранее не интересовались видеоиграми с элементами жестокости. До и после эксперимента у каждого из них измеряли уровень эмпатических реакций с помощью психологических тестов. Помимо этого, ученые использовали МРТ для фиксации реакции головного мозга на удары электрическим током, наносимые другому человеку.

Для проведения эксперимента респондентов просили играть по несколько часов в день. Целью было убить как можно больше персонажей. После анализа данных ученые установили, что насилие в видеоиграх не имеет существенного влияния на эмпатические реакции испытуемых. В активных областях мозга не было зафиксировано критических изменений.