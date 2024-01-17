В Honkai Star Rail начали бесплатно раздавать пятизвездочного персонажа Доктора Рацио

В Honkai Star Rail стал доступен новый играбельный персонаж — Доктор Рацио. Как и обещали разработчики, его можно получить бесплатно.

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Чтобы добавить героя в свой отряд, нужно забрать награду на внутриигровой почте (иконка конверта на правой панели главного меню). Получить Доктора Рацио могут все, кто активировал почту — это можно сделать примерно через полчаса после начала прохождения.

Доктор Рацио — новый персонаж пути охоты (мощные атаки по одиночным целям), который наносит мнимый тип урона. Это известный учёный из Гильдии эрудитов, который встречается игрокам в ходе основного сюжета и одного из ивентов.