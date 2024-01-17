Ли Чаолань из Tekken 8 расправился с врагами в свежем трейлере файтинга

Bandai Namco поделилась свежим трейлером Tekken 8. Если ранее ролики посвятили загадочной Зафине и первому бойцу из DLC, то теперь в центре внимания оказался Ли Чаолань, дебютировавший ещё в первой Tekken.

В трейлере Ли красуется высокотехнологичной бронёй и новым футуристическим гаджетом. В качестве противников бойца выступили Нина Уилльямс и Ларс. Чаолань воспользовался богатым арсеналом приёмов и одолел врагов.

Ли стал приёмным сыном Хэйхати Мисимы после того, как в детстве потерял своих родителей. В кампании Tekken 6 Чаолань помогал Ларсу и Алисе, а в Tekken 7 смог починить героиню и предоставил убежище повстанцам во главе с Ларсом. Коронной фразой Ли стало броское слово Excellent, которым завершаются концовки персонажа в нескольких частях серии.