Шутер The Finals получил соло-режим на 12 игроков

Стоит отметить, что свежий режим добавлен не навсегда, а на время — он доступен в плейлисте Bank It, в котором нужно собирать деньги в банк. В режиме для одиночек 12 игроков сражаются на арене сами за себя. Стандартный формат предусматривает четыре команды, в которой по три участника.