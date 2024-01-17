Античит Call of Duty научился закрывать игру нечестным игрокам

Разработчики Call of Duty сообщили в соцсети X (ранее Twitter) о новой функции встроенного в шутер античита Ricochet. Теперь система будет закрывать игру, если пользователь включит помощь в прицеливании при использовании мыши.

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Отмечается, что если игрок попытается использовать такой чит несколько раз, то это может привести к ограничениям или полной блокировке аккаунта. Напомним, функция помощи в прицеливании предназначена только для геймпадов.

Поскольку Call of Duty поддерживает игру между разными платформами, то аим-ассист на контролерах остаётся бурной темой для обсуждений. Ряд геймеров на ПК утверждают, что такой функции не должно быть в кросс-платформеном режиме, так как она даёт большое преимущество.