Профессионального игрока в Dota 2 забанили прямо во время турнира

Этой ночью Valve провела массовые блокировки аккаунтов профессиональных игроков в Dota 2. Забанены оказались десятки смурфов — дополнительных учётных записей, которые киберспортсмены использовали для тренировок.

Бан также получил перуанский саппорт Стивен StingeR Варгас прямо во время квалификации на глобальный турнир DreamLeague Season 22. Поскольку он не смог вернуться в игру, его команда Mad Kings доиграла карту вчетвером, а во втором сете получила техническое поражение и покинула отборочный турнир.

Примечательно, что Valve заблокировала основной аккаунт Стингера. При этом ходили слухи, что ему бустил MMR (помогал увеличить рейтинг) его партнёр по команде Parker — вероятно, это и стало причиной бана.