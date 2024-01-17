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Профессионального игрока в Dota 2 забанили за смурфинг прямо во время турнира

Этой ночью Valve провела массовые блокировки аккаунтов профессиональных игроков в Dota 2. Забанены оказались десятки смурфов — дополнительных учётных записей, которые киберспортсмены использовали для тренировок.

Профессионального игрока в Dota 2 забанили прямо во время турнира
© Чемпионат.com

Бан также получил перуанский саппорт Стивен StingeR Варгас прямо во время квалификации на глобальный турнир DreamLeague Season 22. Поскольку он не смог вернуться в игру, его команда Mad Kings доиграла карту вчетвером, а во втором сете получила техническое поражение и покинула отборочный турнир.

Примечательно, что Valve заблокировала основной аккаунт Стингера. При этом ходили слухи, что ему бустил MMR (помогал увеличить рейтинг) его партнёр по команде Parker — вероятно, это и стало причиной бана.

StingeR принимал участие в четырёх последних чемпионатах мира The International, дважды заняв 7–8-е место. Всего Valve заблокировали десятки смурфов про-игроков, в том числе победителей главного турнира по Dota 2.

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