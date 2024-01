Лучшие моды для Ready or Not

Тактический шутер Ready or Not не так давно покинул ранний доступ Steam, однако вокруг игры уже собралось сплоченное сообщество моддеров. Портал gamerant.com поделился подборкой лучших модификаций для игры.

© Steam

Видео дня

Простой, но эффективный мод, который позволяет игрокам дольше оставаться в деле благодаря настройкам запаса здоровья. На выбор представлены три варианта (330, 500 и 700), и каждая опция подойдет разным категориям игроков. Stronger Swat For 1.0 не сделает спецназ бессмертным, но он все равно сможет выдержать чуть больше урона, чем обычно.

Моддеры уже разрабатывают оригинальные карты для игры. Например, Not So Convinient предлагает игрокам провести операцию в маленьком продуктовом магазинчике, полном заложников, случайных гражданских и вооруженных угроз. Карта небольшая, но весьма популярная среди фанатов игры.

Перестрелки в Ready or Not порой раздражают из-за поведения ИИ: противники обладают почти идеальной меткостью и могут нейтрализовать игрока, как только тот попадет в поле зрения. Мод Better Enemy Behavior немного снижает смертоносность врагов — они открывают огонь не сразу же и без стопроцентной точности.

Если же вы, напротив, не ищете легких путей, то стоит обратить внимание на Ready Or Not Here I Come AI Realistic Mod Pack. Пакет небольших модов делает перестрелки гораздо более напряженными: игрокам придется использовать каждый тактический трюк в арсенале, чтобы выжить. Непредсказуемое поведение ИИ гарантирует, что даже миллисекунда промедления может стоить команде победы.

Ничто так не выводит из себя, как смерть из-за случайной открытой двери. Погибать от ловушек никогда не весело — именно поэтому мод No Traps For All Maps убирает их со всех карт. Идеальная модификация для тех, кто не хочет постоянно смотреть под ноги в каждом проходе.

Мод Gunfighter Gameplay Improvement получил обновление специально для релизной версии Ready or Not: он делает перестрелки более реалистичными за счет разницы в меткости и некоторых аспектов ближнего боя. Рекомендуется тем, кто знает игру вдоль и поперек, но хочет немного освежить привычные механики.