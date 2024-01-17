Опубликованы детали третьего сезона Diablo 4

Blizzard опубликовала большую статью, посвящённую третьему сезону поддержки Diablo 4. Авторы раскрыли как сюжетные, так и геймплейные подробности грядущего обновления, которое выйдет уже 23 января в 21:00 мск.

© Чемпионат.com

Трейлер третьего сезона Diablo 4

Сюжет третьего сезона Diablo 4 расскажет о демоне Мальфасе, который захватил древний Станок. Игрокам предстоит остановить его и не позволить ему захватить Санктуарий, объединившись с Аюжаном из Калдея — создателем сооружения.

Видео доступно на YouTube-канале Diablo. Права на видео принадлежат Blizzard.

В этом геймерам также поможет спутник-сенешаль, которого можно будет завербовать по ходу игры. Спутника можно будет улучшать, находя для него камни контроля и отладки в новых подземельях под названием хранилища.