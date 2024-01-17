Embracer могла закрыть студию авторов Gothic и Elex

Пользователи сети опасаются, что Embracer Group могла закрыть немецкую студию Piranha Bytes, ответственную за серии Gothic и Elex.

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Сама Embracer сейчас проходит реструктуризацию, в результате чего было закрыто уже несколько студий — возможно, что авторы «Готики» стали очередной «жертвой» этого процесса.

Причин для беспокойства у фанатов несколько. В частности, сайт студии перестал работать в обычном режиме с конца прошлого года — сейчас на нём можно найти лишь логотип компании.

Некоторые предположили, что сайт попросту «переделывают», но в сети обратили внимание и на другие мрачные знаки, которые могут указывать на потенциальное закрытие.

К примеру, последнее видео на официальном YouTube-канале студии появилось ещё 27 ноября 2023 года. Само по себе это не так страшно, но в нём глава Piranha Bytes упоминает, что рассчитывает увидеть зрителей «на следующей неделе». С тех пор роликов на канале не было.

При этом с сайта Федерального министерства экономики и защиты климата Германии пропало и упоминание проекта под кодовым названием WIKI6 — по данным СМИ, за ним скрывалась третья часть ELEX.

Ожидалось, что на поддержку игры выделят 3,17 млн евро. Некоторые предположили, что триквел серии попросту был отменён.

Аккаунт Piranha Bytes продолжает оставаться активным в социальной сети X, однако его авторы в основном размещают рекламные сообщения про ELEX II и тому подобное. Никаких деталей по текущей ситуации там нет, а на вопросы никто не отвечает.