В PS Store стартовала новая распродажа «Новогодние предложения»
В PlayStation Store стартовала распродажа «Новогодние предложения». Скидки получили около 2 тыс. игр и различных дополнений к ним. По сниженной цене можно купить ремейк Atomic Heart, ремейк Dead Space, Resident Evil Village, Sonic Frontiers и другие тайтлы.
Самые интересные предложения:
- Ремейк Dead Space — 800 лир (примерно 2,3 тыс. рублей)
- Resident Evil Village — 175 лир (примерно 520 рублей)
- Avatar: Frontiers of Pandora — 937 лир (примерно 2,7 тыс. рублей)
- The Elder Scrolls 5: Skyrim Anniversary Edition — 399 лир (примерно 1,1 тыс. рублей)
- Sonic Frontiers — 679 лир (примерно 2 тыс. рублей)
- Ремейк Diablo 2 — 171 лира (примерно 550 рублей)
- DOOM Eternal — 152 лиры (примерно 445 рублей)
- Chernobylite — 219 лир (примерно 638 рублей)
- Dying Light 2 — 659 лир (примерно 1,9 тыс. рублей)
- Monster Hunter Rise + Sunbreak — 539 лир (примерно 1,5 тыс. рублей)
- Atomic Heart — 1079 лир (примерно 3,1 тыс. рублей)
Распродажа продлится до 1 февраля.
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