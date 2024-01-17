Российские разработчики «Поездов» перезапустили проект и показали новую игру

Разработчики из российской студии Watt Studio представили свою игру под названием TRAINS: Electrostorm — это одиночный приключенческий экшен в мрачном сеттинге электропанка. Интересно, что ранее авторы планировали выпустить другую игру, «Поезда», но решили перезапустить разработку.