Создатель ремастера The Last of Us 2 вступился за переиздание

Не понимаю некоторых возмущений насчёт содержания ремастера The Last of Us Part 2. Это лучший способ пройти игру. Если вы новый владелец PlayStation и не знакомы с франшизой, то нам хочется, чтобы вы получили лучший опыт со всеми достоинствами PS5. Мне кажется, что есть люди, которые очень ждут нативную версию игры для PlayStation 5. Я сам очень радуюсь, что нам удалось дать её фанатам. Но если не всем нравится эта идея, то это вполне нормально.